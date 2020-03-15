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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Главный терапевт Минздрава призвала россиян не употреблять алкоголь при гриппе или ОРВИ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина призвала отказаться от алкоголя при появлении симптомов гриппа или ОРВИ.

"Ни в коем случае при простуде и гриппе не употребляйте алкоголь, тем более не лечитесь им", - сказала она журналистам в воскресенье.

Драпкина пояснила, что алкоголь и его основная составляющая - ацетальдегид - имеют "очень большое негативное влияние на организм: алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления".

"Нередко прием даже небольших доз алкоголя может привести к тахикардии и аритмии, что может иметь очень печальные последствия, - пояснила она. - При повышенной температуре тела частота сердечных сокращений и так повышается, и алкоголь может спровоцировать выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и возникновение жизнеугрожающих аритмий".

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По ее словам, "прием алкоголя в любом виде может повысить уровень артериального давления, что также не будет способствовать скорейшему выздоровлению".

Также главный терапевт Минздрава подчеркнула, что "даже небольшие дозы алкоголя приводят к снижению уровня некоторых нутриентов, в частности, витамина B12, который крайне необходим для поддержания основных функций организма, особенно - для нормального функционирования нейронов мозга".

Кроме того, напомнила Драпкина, алкоголь серьезно ослабляет иммунитет. "Трудно переоценить роль иммунной системы в победе над инфекционными, в том числе вирусными заболеваниями. Поэтому совет врача и профессионала - не употребляйте алкоголь во время простуды и не возлагайте больших надежд на алкоголь как на лечебное средство", - сказала она.

Медик призвала обязательно при возникновении каких-либо симптомов обратиться к врачу. Драпкина отметила, что только врач сможет разобраться в ситуации и назначит правильное лечение.

Минздрав Оксана Драпкина

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