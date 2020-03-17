Главный нарколог Минздрава предупредил о вреде алкоголя для заболевших COVID-19

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Употребление алкоголя при коронавирусе не поможет ни при заболевании, ни в целях профилактики, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Что касается алкоголя, то, по определению, любая инфекция - это токсикоз, а алкоголь еще токсикоза добавляет, поэтому любая ситуация будет ухудшаться. Это что касается больных", - сказал Брюн "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, в профилактических целях наносить спирт на руки бесполезно - он выветривается через несколько минут, поэтому "вы опять вынуждены будете мазаться, так ваша жизнь будет проходить, чтобы все время смачивать руки спиртом".

"Некоторые пьют алкоголь, чтобы обеззаразить ротовую полость и пищевод, забывая, что вирус попадает в организм через слизистые не только ротовой полости, но глаз и носа, а туда алкоголь залить проблематично. Поэтому во всем этом смысла также нет", - отметил нарколог.

По его словам, "главное - держать в чистоте руки, водой промывать глаза, лицо, а насчет маски - по-моему, это ерунда, в ней достаточно много щелей, через которые вирус может проникнуть".

Отвечая на вопрос, что же людям делать дома, главный нарколог сказал: "Если человек не умеет себя занять в пору вынужденного простоя - это беда. Читайте книги. А телевизор не рекомендую смотреть, от него возникает зависимость, жуткая реклама все время идет, передачи пугающие, не надо лишний раз пугаться по поводу этой инфекции, нужно просто соблюдать общие правила, пить воду, держать себя в чистоте".