На аэродроме в Чите у вертолета Ми-8 случайно выстрелила пушка

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Непроизвольный выстрел пушки произошел у Ми-8 в Чите, сообщил в воскресенье Восточный военный округ (ВВО).

"14 марта на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-мм авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении округа, поступившем в "Интерфакс".

По факту случившегося проводится проверка. В штабе ВВО заявили, что командование воинской части взаимодействует с местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба.