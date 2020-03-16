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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:50

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" укусила полицейского во "Внуково"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в том, что она напала на полицейских, которые собирались ее вывести из самолета, и покусала одного из них, сообщили в московском управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 15 марта примерно в 1:35 по Москве. По версии следствия, женщина 1984 года рождения была пьяна. На борт вызвали инспекторов спецотряда по обеспечению порядка линейного отряда МВД во "Внуково". Она "умышленно нанесла инспекторам" "удары ногой в область живота и укусила за кисть левой руки".

На нее завели дело о применении насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК).

Внуково МВД СКР Пхукет Москва

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