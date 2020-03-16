Вузы центральной России перешли на дистанционное обучение

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Высшие учебные заведения регионов Центральной России изменили порядок обучения студентов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, Владимирский госуниверситет (ВлГУ) с 16 марта переходит на дистанционное обучение.

"Согласно приказу Минобрнауки России, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 16 марта университет временно переходит на внеаудиторное обучение. Вы будете учиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения", - говорится в сообщении вуза.

В ближайшее время всем студентам и преподавателям выдадут логины и пароли для входа в личный кабинет на сайте университета, где будут выкладывать практические и теоретические задания.

Также на онлайн-обучение перешли студенты Курского государственного университета. "Процесс обучения с 16 марта будет осуществляться дистанционно в электронной информационно-образовательной среде", - говорится в сообщении вуза.

Учебные процессы в школах этих регионов проходят в обычном режиме. Случаев заболевания коронавирусом в Курской и Владимирской областях не зафиксировано.

Также решение о переходе с 17 марта на дистанционное обучение приняло руководство Воронежского государственного университета (ВГУ).

Изменения в учебный процесс внесены в двух крупнейших вузах Липецкой области.

В Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ) контактная работа обучающихся и преподавателей будет осуществляться исключительно в электронной информационно-образовательной среде.

При этом руководство вуза подчеркнуло, что освоение учебных материалов и выполнение заданий по всем дисциплинам и курсам обязательно в полном объеме.

В Липецком государственном педагогическом университете контактная работа студентов с преподавателями будет осуществляться исключительно в электронной информационно-образовательной среде, т.е. посредством взаимодействия через личный кабинет" подчеркнули в вузе.

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого студентов переводят на дистанционное обучение с 16 марта до особого распоряжения.

Все публичные мероприятия перенесены на более поздний срок или проводятся дистанционно, решается вопрос о переносе баз практик.