Россияне получат новые возможности тестирования на COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут расширены возможности для граждан пройти тестирование на коронавирус даже при отсутствии симптомов.

Как сообщил глава кабмина на первом заседании координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в понедельник, по поручению этого совета главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ввела "новый порядок тестирования, который расширяет возможности лабораторий диагностики".

"В первую очередь, это касается людей, которые, не имея признаков заболевания, желают проверить у себя наличие коронавируса", - пояснил премьер. Он также добавил, что такими тестированиями будут заниматься органы здравоохранения в регионах.

Кроме того, Мишустин сообщил, что поручил "создать возможности для такого обследования в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах".

Премьер также заявил, что меры, принятые столичными властями в части противодействия коронавирусу, были необходимы, этот опыт должны учесть и другие регионы.

"Власти Москвы, понимая всю серьезность существующей угрозы первыми и, что особенно важно, инициативно приняли целый комплекс упреждающих мер. Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни здесь", - отметил глава правительства.

"Крайне важно учесть этот опыт в той работе, которую мы сейчас разворачиваем по всей стране в каждом регионе", - добавил он. Мишустин попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь коллегам из регионов и поделиться опытом столицы.