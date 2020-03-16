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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

"Татнефть" переведет часть сотрудников на удаленную работу из-за COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов в понедельник издал приказ об организации удаленной работы сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Приказ предусматривает перевод на удаленную работу тех сотрудников, чей род деятельности это позволяет", - сказал представитель "Татнефти".

Он отметил, что приказ издан с целью соблюдения национального плана по борьбе с коронавирусом, утвержденного премьером РФ.

"Списки сотрудников, которых предлагается перевести на удаленную работу, поручено сформировать в срок до 17 марта. Сам приказ об удаленной работе будет действовать в "Татнефти" до особого распоряжения генерального директора", - сказал представитель компании.

Татнефть Наиль Маганов

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