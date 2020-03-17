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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Российские военные взяли на управление новый навигационный спутник

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Военные взяли на управление навигационный спутник "Глонасс-М", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ночь на вторник ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" вывела его на орбиту с космодрома Плесецк.

С помощью наземных средств Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС его приняли на управление. Связь со спутником устойчивая, его бортовые системы работают в штатном режиме.

ВКС Глонасс-М

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