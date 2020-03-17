Песков назвал несистемную оппозицию в России маргинализированной

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Представители несистемной оппозиции до сих пор не смогли продемонстрировать способность объединить усилия на политическом поприще, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть люди, которые таковыми являются. Есть люди, которые претендуют на то, чтобы быть несистемными оппозиционерами. Можно констатировать, что все они весьма маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще", - сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что в задачи Кремля не входит перечисление представителей несистемной оппозиции.

Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов назвать несистемных оппозиционеров, которых можно считать серьезными политиками.