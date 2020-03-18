Генконсульство РФ в Стамбуле рекомендовало российским туристам вернуться домой

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Стамбуле настоятельно рекомендовало российским туристам, приехавшим в Турцию с туристическими целями, как можно быстрее вернуться домой в связи с карантинными мерами, предпринимаемыми Анкарой.

В сообщении дипмиссии отмечается, что консультации по вопросам возвращения в РФ можно получить по телефонам: +7 499 678 1203 (круглосуточная горячая линия Ростуризма) и +7 495 587 8860 (департамент ситуационно-кризисный центр МИД России).

Накануне посольство РФ в Анкаре предупредило россиян, что они будут депортированы по приезде в Турцию, если в течение двух недель до этого они посещали ряд стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

В Турции число заболевших коронавирусом достигло 98. Во вторник была зафиксирована первая смерть от заболевания 89-летнего гражданина страны.