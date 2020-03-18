В Петербурге создателя форума для юристов арестовали после ограбления банка

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Невский суд арестовал до 15 мая индивидуального предпринимателя и журналиста Александра Логоденко по обвинению в ограблении банка, сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 16 марта около 19:52 он вместе с соучастником по предварительному сговору напал на сотрудников банка "Восточный Экспресс" в отделении в доме 3 по проспекту Большевиков. Угрожая сотрудникам насилием "с применением предмета, используемого в качестве оружия, и предмета, похожего на нож, а также предметов внешне схожих и конструктивно напоминающих автоматы" они похитили не менее 1,5 млн рублей, принадлежащих банку.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое (п.б ч.4 ст.162 УК).

Логоденко был задержан 17 марта. О задержании соучастника нападения пресс-служба ничего не сообщила.

В суде задержанный рассказал, что является индивидуальным предпринимателем и журналистом и попросил провести заседание в закрытом режиме. Также он попросил поместить его под домашний арест. Его адвокат представил суду документ от жены Логоденко, которая не возражает, чтобы муж оставался дома.

Логоденко также заявил, что его задержали, когда он ехал в собственной машине, в которой было 1,1 млн рублей его собственных денег. Задержание прошло в 19 часов, в отдел полиции его доставили только в 23:40, а перед этим его избили и сломали ему руку, передает пресс-служба. Задержанный также указал на нарушения в материалах дела.

По информации на персональном сайте, Логоденко является бывшим предпринимателем и журналистом. Он учредил издание "Заметки о людях и лицах Санкт-Петербурга", где публиковал свои материалы о преступности и деятельности правоохранительных органов северной столицы, а также создал интернет-форум для юристов "Праворуб".