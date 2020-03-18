Путин заявил, что имеет информацию о сроках возможной разработки вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея" Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса. На встрече с общественностью Крыма в Севастополе он отказался обнародовать вероятные сроки разработки таких вакцин, но сообщил, что ему ответственные за это направление люди эти сроки называют.

"Достаточно вспомнить пример лихорадки Эбола, где наша вакцина оказалась самой эффективной в мире. Она реально внесла существенный вклад в борьбе с Эболой в Африке. Это все специалисты, в том числе ВОЗ, подтверждают", - сказал он.

Российский лидер также призвал помогать друг другу и проявить максимальную дисциплину. "Никакой расхлябанности здесь быть не должно", - сказал он.

Путин призвал не верить вбросам и фейкам по ситуации с коронавирусом, заявив, что официальные органы власти предоставляют "оперативную, максимально полноценную и абсолютно достоверную информацию".