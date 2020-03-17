В ГНЦ "Вектор" начали испытывать вакцину от коронавируса

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники новосибирского ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" разработали 13 вариантов вакцины против нового коронавируса и приступили к их испытаниям, сообщил в эфире "Вести. Новосибирск" заведующий лабораторией центра Ильназ Иматдинов.

По его словам, прототипы сначала испытывают на лабораторных животных. Уже в июне ГНЦ планирует представить один или два варианта, которые окажутся лучше прочих с точки зрения эффективности и безопасности.

Работа над вакциной идет круглосуточно, сообщают "Вести".

В середине марта СМИ сообщили, что в США начались испытания вакцины от коронавируса на 45 добровольцах. Речь идет о вакцине, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc. Источники в области здравоохранения отмечают, что на полноценное внедрение потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

Ранее в "Векторе" разработали тест-систему по определению заражения коронавирусом.

Расположенный в наукограде Кольцово под Новосибирском ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. Институт был создан в 1974 году и сначала был закрытым учреждением, где велась разработка вакцин и средств защиты от биологического оружия.