С января на госгранице РФ выявили более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор с января досмотрел на государственной границе более 4,5 млн человек, при этом было выявлено более 400 человек с признаками инфекций, сообщает в четверг ведомство.

"Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в мире потребовала усиления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. С января 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора на границе досмотрено более 4,5 миллионов человек, прибывших воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний.

"В каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Число заразившихся коронавирусом Covid-19 в мире превысило 200 тысяч человек, сообщил сайт Worldometer, собирающий такую статистику в режиме реального времени.

В пятерку стран, где выявлено наибольшее число случаев, входят Китай (свыше 80,8 тыс. человек), Италия (свыше 31,5 тыс. человек), Иран (свыше 16,1 тыс. человек), Испания (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.). Значительное число зараженных также в Южной Корее (свыше 8,4 тыс.), США (свыше 6,5 тыс.) и Франции (свыше 7,7 тыс.).

В общей сложности коронавирус выявили в 167 государствах и территориях.

Выздоровели к настоящему моменту 82,8 тыс. человек. Скончались от болезней или осложнений, вызванных вирусом, 8 009 человек.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло за сутки до 147 человек, из них 144 у граждан России, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии, сообщил оперативный штаб.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.