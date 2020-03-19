На крыши машин ДПС предложили поставить видеокамеры для фиксации всего вокруг

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Государственная инспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) рассчитывает снизить присутствие своих сотрудников на дорогах за счет служебных автомобилей со встроенными приборами фиксации, позволяющими отслеживать ситуацию на дорогах в режиме онлайн.

"В этом году, я думаю, мы сумеем реализовать так называемый прибор фиксации, который будет находится в светодиодной балке маяка. По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе сзади движущийся автомобиль, встречный поток", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

Он отметил, что таким образом присутствие сотрудников ГИБДД на дорогах будет минимизировано. С помощью камер они смогут видеть в режиме онлайн находящиеся в розыске машины, злостных неплательщиков и затем останавливать такие автомобили.

Представитель МВД сообщил, что сейчас эта система изучается на опыте других стран, идет подготовка к ее внедрению в России. "Эта система работает в Турции и Азербайджане очень эффективно. Думаю, и наш производитель в скором времени увидит и сделает такие же наши, отечественные приборы", - добавил он.