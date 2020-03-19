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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Суд над обвиняемым в РФ в шпионаже Полом Уиланом начнется 23 марта

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на следующей неделе приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, которого в РФ обвиняют в шпионаже.

"Предварительные слушания назначены на 23 марта в 11:00", - сказала в четверг "Интерфаксу" его адвокат Ольга Карлова.

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Ранее в Мосгорсуде сообщили агентству, что так как материалы дела содержат гриф "совершено секретно", суд над Уилана пройдет в закрытом от слушателей режиме. По словам брата подсудимого, дело будет рассматривать тройка профессиональных судей.

Брат Пола Уилана Дэвид также сообщил, что сотрудники иностранных консульств не смогут посещать его в СИЗО из-за запрета властей. По его словам, визит представителей американского посольства, который был одобрен МИД РФ на 19 марта, отменили. Дэвид Уилан отметил, что "консульские визиты были нашим единственным регулярным каналом передачи информации".

Накануне в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили о введении запрета на свидания заключенных в колониях и СИЗО во избежание распространения в этих учреждениях короновируса.

Пол Уилан

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