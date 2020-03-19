В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

Организация будет тестировать население на COVID-19

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.

"В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что "основной задачей альянса является обеспечение оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий".

"В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов будет запущен в апреле на базе предприятий, входящих в РСПП", - говорится в сообщении.