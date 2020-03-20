Администратор бара и кальянщик задержаны в Петербурге за ограбление аргентинца

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Кировском районе Петербурга двух сотрудников бара задержали по подозрению в хищении крупной суммы у посетителя-иностранца, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, 31-летний посетитель музыкального бара на набережной Фонтанки получил за выпитый алкоголь счет на 82 тыс. 390 рублей и не согласился с этой суммой.

В главке отметили, что он заплатил 7,5 тыс. рублей, после чего двое сотрудников бара поехали с ним в квартиру, где он жил. Там иностранец достал 75 тыс. рублей, а один из работников бара выхватил деньги, брызнул ему в лицо из баллончика и скрылся вместе со своим коллегой. Пострадавший обратился в травмпункт, где у него зафиксировали химический ожог глаз.

Как сообщили в полиции, в качестве подозреваемых задержаны 31-летний и 21-летний сотрудники бара. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что это администратор и кальянщик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника, потерпевший - гражданин Аргентины, который не говорит по-русски. В России он находится по туристической визе и живет у подруги.