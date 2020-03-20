В Минздраве призвали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по скайпу и танцевать

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина посоветовала людям, которые из-за распространения коронавируса изолировались дома, не менять режим дня, разнообразно и калорийно питаться, пить кофе по скайпу и танцевать каждый час.

"Обязательно нужно иметь режим дня, работать и жить по этому режиму. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам у компьютера. Ложитесь в одно и то же время, вставайте в одно и то же", - сказала Драпкина на пресс-конференции в пятницу.

Она посоветовала соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, а также иметь спиртовые средства для обработки поверхностей в доме. "Влажные уборки и проветривание должны войти в ежедневный рацион", - уточнила Драпкина.

Врач отметила, что питание должно быть разнообразным, сбалансированным, не нужно увлекаться продукцией быстрого приготовления. При этом, по ее словам, не стоит пытаться в этот период сесть на диету.

"Я бы, честно говоря, калорийность еды не уменьшала, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы. Поэтому питание должно быть достаточно калорийным. Не надо сейчас бросаться на диеты и пытаться худеть", - сказала Драпкина.

Она посоветовала больше двигаться, чтобы не набрать вес. "Каждый час можно включать музыку, никто не видит, танцевать под нее. Танцевать - самое лучшее. Это поднимает настроение, дух и при этом все мышцы работают", - отметила Драпкина.

"Также употребляйте достаточное количество жидкости. Это совет, никем пока не подтвержденный, но большое количество теплой горячей воды - это одна из мер, которая может в определенной степени помочь", - добавила она.

Чтобы не испытывать тревоги из-за отсутствия общения и встреч, главный терапевт предложила помнить, что все скоро пройдет, а также использовать виртуальные способы общения. "Можно виртуально выпить кофе с друзьями", - сказала она.