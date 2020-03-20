Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Крашенинников усомнился в возможности объявления амнистии к 75-летию Победы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает маловероятным объявление амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Вряд ли", - ответил он в пятницу на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находятся несколько проектов постановлений об объявлении амнистии к 75-летнему юбилею Победы.

В частности, в пятницу была внесена инициатива депутата Госдумы Александра Шаргунова, которая в числе прочих предлагает амнистировать фигурантов "московского дела".

В проекте закона об амнистии "предлагается освободить от наказания осужденных за массовые беспорядки (кроме прохождения обучения в целях организации массовых беспорядков или участия в них) и за преступления, совершенные в ходе несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований их участниками".

Это вызвано проведением в последние годы в различных регионах России многочисленных публичных мероприятий протестного характерах, отметил автор.

Он также обратил внимание, что "часть таких мероприятий не была согласована уполномоченными органами государственной власти или местного самоуправления, что приводило к противостоянию их участников с сотрудниками правоохранительных органов, а в ряде случаев - и к применению насилия в отношении последних".

Госдума Павел Крашенинников

Новости

Что произошло за день: пятница, 20 марта

ФНС приостановила до 1 мая проверки

"Газпром" предложил производить антисептики из газа

"Газпром" предложил производить антисептики из газа

Небольшие поставщики получили шанс попасть в крупные сети из-за повышенного спроса

Федеральные ведомства будут ежедневно проверять наличие масок в магазинах

Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе

Большинство новых московских пациентов с коронавирусом прилетели из Европы

Пандемия коронавируса

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки увеличилось на 54 человека

В Минздраве призвали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по скайпу и танцевать

В Минздраве призвали при самоизоляции не менять режим, пить кофе по скайпу и танцевать

Глава СПЧ раскритиковал строительство недемографичных многоэтажек с маленькими квартирами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');