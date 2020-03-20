Крашенинников усомнился в возможности объявления амнистии к 75-летию Победы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает маловероятным объявление амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Вряд ли", - ответил он в пятницу на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находятся несколько проектов постановлений об объявлении амнистии к 75-летнему юбилею Победы.

В частности, в пятницу была внесена инициатива депутата Госдумы Александра Шаргунова, которая в числе прочих предлагает амнистировать фигурантов "московского дела".

В проекте закона об амнистии "предлагается освободить от наказания осужденных за массовые беспорядки (кроме прохождения обучения в целях организации массовых беспорядков или участия в них) и за преступления, совершенные в ходе несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований их участниками".

Это вызвано проведением в последние годы в различных регионах России многочисленных публичных мероприятий протестного характерах, отметил автор.

Он также обратил внимание, что "часть таких мероприятий не была согласована уполномоченными органами государственной власти или местного самоуправления, что приводило к противостоянию их участников с сотрудниками правоохранительных органов, а в ряде случаев - и к применению насилия в отношении последних".