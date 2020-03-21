На Кубани ликвидировали крупное производство контрафактных сигарет

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - На Кубани пресекликрупное производство контрафактных сигарет мировых брендов на сумму в 500 млн рублей ежемесячно, сообщили в пресс-службе ФТС.

В подпольных цехах полного цикла производили сигареты марок Marlboro, Winston, L&M, Fast, Dontabak, "Космос", а также пачки и упаковки к ним. Раскрыть производство удалось благодаря оперативно-разыскным мероприятиям в Южном федеральном округе, в том числе в Краснодаре, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в субботу в "Интерфакс".

По данным ФТС, подпольщики выдавали незаконные цеха за складские помещения, которые были оборудованы системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной.

"Костяк работников незаконных цехов составили граждане Китая, проживавшие непосредственно в местах производства. Сырье и производственное оборудование китайского производства, по оперативным данным, были ввезены на территорию России незаконно", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что, по предварительной оценке, оборот незаконного производства составлял 0,5 млрд рублей в месяц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.