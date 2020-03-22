В Башкортостане ликвидировали готовившего теракт боевика

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бандит, готовившийся к совершению теракта, ликвидирован в Башкортостане, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как рассказали в комитете, вчера около 17 часов по московскому времени на автодороге в пригороде Уфы сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить легковой автомобиль, в котором он находился. На требование сложить оружие и сдаться властям бандит открыл огонь и в результате перестрелки был нейтрализован.

На месте обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство, сообщили в НАК.

По данным информцентра, пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка в ходе спецоперации нет.

Как добавили в комитете, в настоящее время осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.