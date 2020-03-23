В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Информация о подготовке группой боевиков теракта была получена правоохранительными органами утром в понедельник, 23 марта, отметили в информцентре.

В результате проверки указанных сведений по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено два готовых к применению самодельных взрывных устройства (СВУ), а также компоненты к СВУ, добавили в НАК.

Затем силовикам удалось выяснить, где находятся трое бандитов. Их заблокировали вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района КБР. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление и "ответным огнем были нейтрализованы", добавили в комитете.

По данным НАК, на месте перестрелки с боевиками были обнаружены автоматическое оружие, переделанные под стрельбу боевыми патронами травматические пистолеты, боеприпасы к ним и СВУ.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - отметили в информцентре.