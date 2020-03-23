Гуанчжоу отказался от гуманитарной помощи Урала в связи с коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китайский побратим Екатеринбурга город Ганчжоу отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в Китай в связи с коронавирусом, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель свердловского регионального отделения "Красного креста" Дмитрий Вершинин.

В соответствии с уставом "Красного креста" эта гумпомощь будет направлена жителям Свердловской области и Екатеринбурга, сказал собеседник агентства. Он пояснил, что китайская сторона отказалась от помощи потому, что в Свердловской области ситуация с заражением коронавирусом на данный момент "тоже достаточно сложна".

Вершинин отметил, что получить помощь в реготделении "Красного креста" смогут все нуждающиеся уральцы. "Помощь мы оказываем бесплатно", - уточнил он.

Ранее мэрия Екатеринбурга сообщила, что жители региона собрали для Гуанчжоу, где была зафиксирована вспышка заражений коронавирусом, гуманитарную помощь - медикаменты, медицинские маски, бинты, вату. Акция по сбору гумпомощи для китайского города началась в феврале.

По данным Роспотребнадзора РФ, на утро 23 марта общее число зараженных COVID-19 составляет порядка 338,7 тыс. человек в мире. В Свердловской области официально подтверждены девять случаев заражения.