Источник узнал предложенную Москвой цену поставок российской нефти в Белоруссию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия может согласиться поставлять нефть в Белоруссию с премией к цене беспошлинных поставок в размере $15,7 за тонну, сообщили "Интерфаксу" несколько информированных источников.

По их словам, при этом предполагается, что не весь объем премии придется на компании, частично - на бюджет. Окончательной договоренности по этим условиям и механизму компенсации из бюджета пока нет, сказал еще один источник.

По словам одного из них, в 2019 году нефть в Белоруссию поставлялась со скидкой в $3,7 за тонну, в конце февраля министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что российские компании согласились ежегодно снижать премию "на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины".

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарии официальных ведомств.

С 1 января 2020 года белорусские НПЗ почти не получают российскую нефть, поскольку Минск отказался платить премию российским постасвщикам в условиях удорожания сырья в связи с реализацией в России налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Российские чиновники настаивали на том, что вопрос цены российской нефти - коммерческий, и правительство не может в него вмешиваться, потому что отрасль работает по рыночным условиям, а цены на "черное золото" не регулируются.

Ранее в качестве механизма субсидирования поставок нефти в Белоруссию действовала схема "перетаможки" - годовой баланс поставок нефти из России в Белоруссию в 2018-2019 годах составлял 24 млн тонн, фактически Минск закупал 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживались", то есть в белорусский бюджет перечислялись экспортные пошлины с этого объема. Общий объем субсидий за "перетаможку" в целом оценивался примерно в $2 млрд в год. В 2017 году стороны договорились о такой схеме как механизме субсидирования договорной цены на газ на 2018-2019 годы ($127 и $129 за 1 тыс. кубометров соответственно).

С конца 2019 года руководство Белоруссии говорит о необходимости диверсифицировать поставки нефти.

В середине марта премьер-министр Сергей Румас заявил, что Белоруссия ежемесячно будет покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже если поставки из России возобновятся. 21 марта он и премьер-министр Михаил Мишустин заявили, что достигли принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы.