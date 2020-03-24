Первые три заболевшие COVID-19 выявлены в Башкортостане

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Первые случаи инфицирования коронавирусом подтверждены в Башкортостане, сообщил глава республики Радий Хабиров в своем инстаграме.

"У нас появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали - двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву", - написал он.

По словам Хабирова, все заболевшие уже изолированы, в настоящее время "отрабатываются" их контакты.

Ранее со ссылкой на данные республиканского минздрава сообщалось, что в республике с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах наблюдались 59 человек, среди которых пять детей.

Власти региона заявляли о планах открыть в республике семь дополнительных центров по диагностике коронавируса и закупить 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.