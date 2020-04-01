Главу СК попросили наказать виновных в гибели собак из монастырского приюта под Тулой

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова направила генпрокурору и главе Следственного комитета РФ заявление с просьбой провести проверку обстоятельств гибели бывших питомцев живого уголка при монастыре в Тульской области и наказать виновных.

В тексте обращения, которое есть у "Интерфакса", указывается, что в ночь на 16 марта 2020 года в Свято-Казанском монастыре в селе Колюпаново под Тулой по распоряжению священника местного храма Андрея Дёмина, принятому вопреки мнению настоятельницы, к монастырю подъехали люди и вывезли в неизвестном направлении около 60 собак, которые более 10 лет обитали в монастырском живом уголке.

Волонтерам сказали, что животные отправлены в приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции - что "случилось чудо, и собаки улетели". Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км. На сегодня найдены 23 живых собаки и пять трупов животных, у трех из них - пулевые ранения. Все они, по словам волонтеров, в свое время были подброшены щенками к стенам монастыря, где их приютила настоятельница, которая в последние месяцы плохо себя чувствует и практически отстранена от дел.

"Полиция также начала расследование. Однако независимо от его результатов очевидно, что этих трагических смертей не случилось бы, если бы собак не вывезли из монастырского приюта, где они были в полной безопасности и имели постоянных опекунов", - сказано в письме.

Зоозащитники отмечают, что действия причастных к произошедшему лиц не только привели к гибели животных, но и нанесли ущерб репутации Русской православной церкви.

"Просим вас экстренно провести проверку указанных фактов и в случае их подтверждения привлечь виновных, в частности, иерея Андрея Демина, в организации действий, повлекших получение животными увечий и их насильственную смерть, к ответственности", - написала Новожилова.