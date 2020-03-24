Экс-глава ярославского Булгар банка осужден за мошенничество на сумму 249 млн рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ярославля признал руководителя финансово-кредитной организации виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, в результате которых бы причинен ущерб в размере более 249 млн рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

Ведомство не уточняет, руководителем какой именно финансово-кредитной организации был осужденный.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, речь идет о председателе правления ярославского Булгар банка Сергее Довиденко.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Довиденко занимал указанную должность с июля 2016 года и до введения в банке временной администрации в феврале 2017 года.

По информации МВД, осужденный заключил договор уступки права с компанией, имеющей признаки фиктивного юридического лица. После этого в счет уступленных прав требования на счет фирмы поступили деньги, которые были обналичены.

Помимо этого, по данным МВД РФ, он убедил заемщика с плохой кредитной историей за вознаграждение заключить с банком договор о потребительском кредите без фактического получения денег. Денежные средства были похищены. Кроме того, на заведомо невыгодных для банка условиях были приобретены ипотечные сертификаты по завышенной цене.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также на три года лишен права занимать должности, связанные с управлением и распоряжением финансами.

Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Булгар банка 16 января 2017 года.

Кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физлицами. "Вследствие низкого качества активов, не генерирующих достаточный денежный поток, Булгар банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. С начала текущего (2017-го - ИФ) года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности", - отмечал ЦБ.

Арбитражный суд Ярославской области в марте 2017 года признал кредитно-финансовую организацию банкротом.

Булгар банк по итогам 2016 года занимал 433-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".