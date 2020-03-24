Ложный вызов скорой по коронавирусу закончился приводом для пьяного шутника

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности жителя Тавды (Свердловская область) за ложный вызов врачей к якобы больной коронавирусом жене.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых, 20 марта мужчина позвонил на пульт Единой диспетчерской службы и сообщил, что его супруга заразилась коронавирусом. На указанный адрес выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам никто не открыл. Полицейские установили, что автором сигнала был безработный и ранее неоднократно судимый мужчина.

При опросе подозреваемый пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки в компании своего знакомого. Фуршет затянулся. Поэтому пришел не в свой частный дом, а к теще. Там уже дожидалась разгневанная супруга. Обидчивый супруг решил отомстить жене и вызвал ей скорую, назвав опасный диагноз.

Мужчина привлечен к ответственности по статье КоАП РФ "заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи".