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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

ОНФ предложил смягчить нормы закона о госзакупках на период пандемии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ), которое занимается, в том числе, мониторингом госзакупок, предложило Минфину на время борьбы с пандемией коронавируса ослабить нормы закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Официальное письмо с соответствующим содержанием было направлено министру финансов Антону Силуанову, сообщил "Интерфаксу" координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта. "Для эффективной борьбы с пандемией вируса COVID-19 в России требуется временное послабление норм 44-ФЗ для быстрого приобретения необходимых товаров, работ и услуг через систему государственных закупок", - подчеркнул он.

По словам Гетты, предложенные меры поддержки отдельных видов государственных заказчиков, прежде всего медицинских учреждений, профильных организаций и органов власти, направлены на предотвращение валообразного распространения COVID-19 в России.

От государственных и муниципальных заказчиков требуются незамедлительные меры по предотвращению заражения населения, подчеркнул Гетта, поэтому и необходимо смягчить нормы упомянутого федерального закона. "Речь идет не только об экстренных закупках медикаментов, средств индивидуальной защиты, но и товаров, необходимых для профилактики, дезинфекции, например, коммунальной техники и моюще-дезинфицирующих машин", - пояснил депутат.

Экстренные поправки к 44-ФЗ

Минфин, в свою очередь, к настоящему времени уже подготовил ряд экстренных поправок к 44-ФЗ, обусловленных распространением в России и в мире коронавирусной инфекции. Одна из них, в случае ее принятия, позволит заказчикам (по соглашению сторон) изменять из-за пандемии коронавируса цены госконтрактов, сроки их исполнения. Другая поправка предоставит заказчикам право не требовать в 2020 году от субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечения исполнения госконтрактов.

Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее признали пандемию коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы.

"В 44-ФЗ уже есть нормы, которые позволяют в связи с обстоятельствами непреодолимой силы обходиться без проведения конкурентных закупочных процедур - закупать необходимые товары, работы, услуги у единственных поставщиков", - прокомментировал "Интерфаксу" инициативу ОНФ заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

"Пандемия коронавирусной инфекции как раз является таким обстоятельством непреодолимой силы, и заказчики могут осуществлять у единственного поставщика закупки, направленные на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения COVID-19. Но при условии наличия причинно-следственной связи между действиями по закупке у единственного поставщика и предметом закупки", - пояснил Евраев.

Евраев отметил, что при обстоятельствах непреодолимой силы возможно нарушение поставщиками своих обязательств по контрактам. "Закон позволяет не наказывать компании из-за, например, срыва сроков поставки по причине осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, - сказал он. - И мы официально дали разъяснение нашим территориальным управлениям, что пандемия - это форс-мажор, который необходимо учитывать при рассмотрении жалоб на госзакупки и закупки госкомпаний, дел об административных правонарушениях, обращений о включении в РНП (реестр недобросовестных поставщиков - ИФ) и проведении проверок".

Заместитель главы ФАС подчеркнул, что такие нормы в законе уже есть, и они распространяются на всех участников закупок.

"Кроме того, сейчас появляется множество предложений по упрощению госзакупок на период пандемии, - рассказал Евраев. - Мы их внимательно изучаем, и разумные предложения обязательно будем реализовывать. Огульно все правила отменять нельзя - иначе такая борьба с пандемией может привести к развалу экономики страны, и всем станет только хуже".

Бизнес усомнился в эффективности норм 44-ФЗ

Впрочем, по оценке бизнеса, указанные нормы 44-ФЗ не такие действенные, как кажется.

"Действующие нормы 44-ФЗ, позволяющие проводить закупки у единственных поставщиков, конечно, работают. Но есть некоторые моменты, которые, как правило, не учитываются. Дело в том, что когда заказчик решит провести такую закупку, то как о ней узнает бизнес, который мог бы предложить соответствующие товары, работы, услуги определенного качества и по соответствующей цене? То есть поддержку в виде госзаказа смогут получить немногие", - сказал "Интерфаксу" член правления "Опоры России" Андрей Садофьев (является также директором форума-выставки "Госзаказ" и владельцем компании "Современные инновационные медицинские технологии").

По словам Садофьева, для решения этой проблемы необходимо организовать оповещение производителей и поставщиков о проведении тех или иных закупок. По тому же принципу, который реализован в электронных магазинах - на том же Портале поставщиков Москвы. Впрочем, по его мнению, и сами закупки можно организовать по такому же принципу. Более того, возможно даже создать (определить) центральный уполномоченный орган, который бы обеспечивал информирование поставщиков о планируемых закупках и тем самым, по сути, обеспечивал бы сохранение конкуренции даже в текущих условиях.

Еще одна мера, которая по оценке Садофьева, могла бы помочь бизнесу в текущей ситуации - широкое привлечение экспертов и экспертных организаций для оценки качества предлагаемых поставщиками (в том числе единственными) товаров, работ, услуг. Без этого риск получения в текущей ситуации некачественных товаров, работ или услуг значительно возрастает.

Спасти бизнес сейчас может только госзаказ

"Бизнес уже сейчас стоит на коленях - еще три недели и восстановить его будет невозможно, - считает Садофьев. - Находимся постоянно на связи с регионами и знакомы со всей проблематикой. Бизнесу сейчас просто негде взять денег, чтобы просто остаться на плаву. И госзаказ - это единственная значимая возможность такие деньги получить".

По мнению Садофьева, предложение ОНФ - замечательная инициатива. "Главное, чтобы в итоге был получен результат, - сказал он. - Даже в Москве бизнес, говорю, как руководитель компании, конкретной помощи в связи со сложившейся ситуацией, не испытал".

В регионах, по его словам, ситуация сложнее - многие отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска на 1-2 месяца.

Хроника 27 января – 24 марта 2020 годаЭкономический кризис
ОНФ Антон Гетта Антон Силуанов

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