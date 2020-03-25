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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Медики не выявили коронавирус более чем у 3 тыс. военных РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Более 3200 российских военнослужащих прошли проверку на коронавирус, все тесты отрицательные, свидетельствуют данные Минобороны РФ, опубликованные в ведомственной газете "Красная Звезда".

"В Вооруженных силах РФ проведено 3214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет", - сообщило министерство.

В ведомстве отметили, что в 32 военных госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 3591 койко-мест. Развернуто 2782 аппарата искусственной вентиляции легких.

"Работают девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки. Развернуто 15 современных многофункциональных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции", - заявляют в Минобороны.

Кроме того, в подразделениях российской армии развернуто 5537 стационарных контрольных пунктов термометрии, а для проведения дезинфекции участков местности сформировано 1647 специальных расчетов.

Минобороны

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