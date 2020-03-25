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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Первый случай подозрения на коронавирус выявлен в Бурятии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили агентству "Интерфакc" в оперативном штабе при правительстве Бурятии.

"24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус. Анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирск", -сказал представитель оперативного штаба.

В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Принят полный комплекс мер реагирования.

"Санитарными врачами проводится работа по определению контактных людей и их проверка и организация предварительной самоизоляции. Проводится весь объем необходимых противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения инфекции", - добавил собеседник агентства.

Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия. По данным на 25 марта, проведено 1 тыс. 798 исследований от 1 тыс. 020 человек.

Со стороны правительства Бурятии и Управления Роспотребнадзора принимается полный комплекс мер реагирования. Подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам. Тест-системами для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме, отметил в оперативном штабе.

Бурятия

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