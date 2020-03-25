Роспотребнадзор получит 1,4 млрд рублей на профилактику и диагностику COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделит Роспотребнадзору 1,4 млрд из резервного фонд кабмина на разработку средств профилактики и диагностики заражения коронавирусом. Об этом сообщил сайт правительства.

Роспотребнадзору также поручено проследить, чтобы эти деньги использовались эффективно и по назначению, и доложить об этом до 1 февраля 2021 года.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что только за два дня правительство выделило больше 23 млрд рублей на производство медицинской и фармацевтической продукции, которая нужна для борьбы с коронавирусом. В частности, эти деньги пойдут на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха, аппаратов ИВЛ, а также на поддержку производителей этой продукции.