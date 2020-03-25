Путин выступит с телеобращением по ситуации с коронавирусом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ближайшие часы выступит с телеобращением к гражданам России по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в графике президента, он отменил вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает, и уже в самые ближайшие часы он завершит работу над текстом своего обращения к гражданам. Такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания", - сказал Песков журналистам.

Он заметил, что накануне президент провел два совещания - по эпидемиологической ситуации и с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента.

"Еще раз повторяю: сейчас президент завершает работу над своим обращением, оно будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы", - сказал Песков.

Накануне российский лидер провел совещание по эпидемиологической ситуации, а также совещание с руководством правительства, Центрального банка и администрации президента по поддержке граждан и экономики страны. Также во вторник Путин посетил больницу в Коммунарке (новая Москва), где находится карантинный центр по коронавирусу.