Минздрав напомнил о праве знакомых пациента получать для него лекарства по рецептам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лекарства по рецепту за пациента могут получить родственники, знакомые и волонтеры, напомнил Минздрав России для тех, кто обязан самоизолироваться. В ведомстве сослались на действующее законодательство.

Закон разрешает выписывать электронные или бумажные рецепты хроническим больным на срок до 180 дней, но получать лекарства в аптеке могут другие люди.

Минздрав поручил регионам проверить, есть ли у них круглосуточные аптеки и при необходимости увеличить число таких учреждений.