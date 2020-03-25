Главврач Боткинской больницы уточнил стоимость лечения коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Главврач Боткинской больницы Денис Гусев уточнил, что полное лечение больных COVID-19 обходится бюджету в суммы от 60 до 200 тысяч.

"Это тарифы, расчеты на все лечение одного пациента в зависимости от формы протекания заболевания", - сказал Гусев журналистам в среду.

Накануне вице-губернатор Евгений Елин сообщил в эфире телеканала Санкт-Петербург, что один день лечение больного COVID-19 обходится городу в суммы от 60 до 202 тысяч рублей.

"60 тысяч рублей в день стоит лечение больного с легкой формой коронавируса, 140 тысяч в день - со средней, и в 202 тысячи рублей обходится один день лечения больного в тяжелой форме. При этом минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели. Эти средства мы должны зарезервировать и должны понимать, откуда мы их возьмем. Мы не можем допустить, чтобы гибли люди из-за того, что у нас нет средств", - сказал он.