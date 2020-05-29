Лечение ростовских пациентов с COVID на дому обходится страховым в 26 тыс. рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Страховым компаниям лечение взрослых пациентов с коронавирусом на дому в Ростовской области обходится в 26 тысяч рублей, что более чем в три раза дороже лечения ОРВИ.

"Коронавирус относится к группе инфекционных заболеваний, базовый тариф которых увеличен с 1 апреля на 10% и составляет 26 656 рублей для взрослых (нахождение на дому - ИФ) и 22 138 рублей для детей", - сказала на брифинге в пятницу глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

"Нужно понимать, что COVID лечить дороже, чем обычное респираторное заболевание или грипп", - подчеркнула Быковская. По ее словам, лечение респираторной инфекции верхних дыхательных путей обычно составляет 7,9 тыс. рублей у взрослых и 11 295 рублей - у детей.

По данным Роспотребнадзора на 29 мая, в Ростовской области зафиксировано 4428 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 141 человек. За весь период выздоровели 1590 пациентов, 36 умерли.