Один день лечения больного с COVID-19 обходится Петербургу в 60-200 тыс. рублей

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Один день лечения больного от COVID-19 обходится бюджету Санкт-Петербурга в сумму от 60 до 200 тысяч рублей, сообщил вице-губернатор Евгений Елин во вторник.

"60 тысяч рублей в день стоит лечение больного с легкой формой коронавируса, 140 тысяч в день - со средней, и в 202 тысячи рублей обходится один день лечения больного в тяжелой форме. При этом минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели", - сказал Елин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Эти средства мы должны зарезервировать и должны понимать, откуда мы их возьмем. Мы не можем допустить, чтобы гибли люди из-за того, что у нас нет средств", - подчеркнул вице-губернатор.

На сегодняшний день в Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга находятся 19 петербуржцев с коронавирусом.