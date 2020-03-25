Производители "антикоронавирусной" продукции будут работать на следующей неделе

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Промышленные предприятия на следующей неделе в соответствии с решением президента РФ не будут работать, исключение составят производства, выпускающие продукцию, необходимую для противодействия коронавирусу, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Комментарий Мантурова приводится в сообщении министерства.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось", - сказал Путин.