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Пять человек пострадали при пожаре автозаправщика под Ульяновском

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали при возгорании автогазозаправщика газовых баллонов в Ульяновской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 20.55 поступила информация о том, что в Инзенском районе Ульяновской области на территории ОАО "Инзенского АТП" произошло возгорание автогазозаправщика, предназначенного для перевозки и заправки газовых баллонов. Пострадали 5 человек", - сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, предварительный объём автоцистерны составляет 30 тонн.

"Автомобиль находится на автомобильной парковке предприятия, на открытой местности", - сообщил он.

Он уточнил, что угрозы зданиям и соседним автомобилям нет, все машины, находящиеся в непосредственной близости, были отогнаны на безопасное расстояние.

"На данный момент происходит открытое горение из запорной арматуры", - добавил источник.

Ульяновская область

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