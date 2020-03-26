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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Самолет не смог вылететь Сургута из-за загоревшегося двигателя

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Двигатель пассажирского самолета загорелся перед вылетом в аэропорту Сургута, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет ATR-72 готовился к вылету по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск. Командир, запустив двигатели, сообщил о возгорании правой силовой установки", - сказал источник.

На борту самолета находились 12 пассажиров, никто из них не пострадал.

Экипаж смог справиться с огнем, не вызывая пожарных.

"Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения пожарных. Никто не пострадал", - сказал источник.

Сургут

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