В район аварийного сигнала Су-27 в Черном море отправили вертолет и спасательное судно

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Район срабатывания аварийного радиобуя пилота разбившегося в Черном море истребителя Су-27 установлен, туда направлено спасательное судно и вертолет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, район срабатывания аварийного маяка установили специалисты Черноморского флота.

"Черноморский флот направил туда вертолет. Со стороны Росморречфлота в район срабатывания направлено спасательное судно "Спасатель Демидов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщило в среду Минобороны РФ, истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, по предварительным данным, упал в Черное море. Его поиски затруднены из-за сложных метеоусловий.

Военные отметили, что истребитель Су-27 исчез с радаров около 20:10 по московскому времени в 50 км от Феодосии (Крым), а уже через одну минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка.

Для поиска летчика подняты силы поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. К месту падения истребителя также направлены малый противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся поблизости от места происшествия.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Они предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж Су-27 состоит из одного человека. Боевой радиус - 1,2 тыс км.