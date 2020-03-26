Два сайта с онлайн-игрой об убийстве учителей заблокированы в Чувашии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Суд в Чувашии удовлетворил требования прокуратуры Ибресинского района о блокировке ресурсов, на которых размещалась онлайн-игра с пропагандой насилия в отношении школьных учителей.

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила, что в игре пользователю предлагалось на выбор с помощью имеющихся на экране предметов совершить насилие в отношении преподавателя.

"Вход на указанные сайты был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием пройти игру мог любой интернет-пользователь", - отмечается в сообщении.

По мнению надзорного ведомства, игра "способствует совершению насильственных преступлений". В этой связи прокуратура через суд потребовала признать информацию на упомянутых ресурсах запрещенной к распространению на территории РФ.

"Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении. В пресс-службе прокуратуры Чувашии "Интерфаксу" уточнили, что было выявлено два сайта с онлайн-игрой.