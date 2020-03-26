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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

"Магнит Косметик" уберет тестеры для косметики из своих магазинов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" убирает тестеры для косметики из своих магазинов косметики и бытовой химии.

В компании сообщили, что более 5,6 тыс. магазинов "Магнит Косметик" временно откажутся от примерно 2 млн пробников для декоративных и уходовых средств.

При нанесении этих пробников есть прямой контакт с кожей, поэтому в целях профилактики распространения вирусных заболеваний решено пойти на этот шаг.

В среднем на одну торговую точку приходится более 300 пробников.

Тестеры духов и туалетной воды дезинфицируются один раз в час. П

В ближайшее время сотрудникам выдадут средства индивидуальной защиты: одноразовые перчатки и респираторы, сообщил "Магнит".

Также компания собирается переориентировать потоки покупателей в магазинах так, чтобы создать дополнительное расстояние между соседними кассами.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. На конец декабря сеть "Магнита" объединяла 20,725 тыс. магазинов, включая 14,622 тыс. магазинов "у дома".

Магнит

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