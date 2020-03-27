Московские суды будут работать на выходной неделе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Московские суды не перестанут работать на следующей неделе, которая объявлена нерабочей.

"В судах общей юрисдикции Москвы будут работать дежурные судьи и сотрудники аппарата в том количестве, которое будет достаточно для функционирования суда с учетом конкретных обстоятельств", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Вместе с тем, в Мосгорсуде напомнили, что суды пока будут рассматривать только дела безотлагательной категории, остальные откладываются на срок после 10 апреля.

Ранее Верховный суд РФ рекомендовал судам рассматривать только категории дел безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, а также дела в порядке приказного, упрощенного производства.

Также в суды общей юрисдикции по-прежнему не пускают посетителей, не являющихся участниками процесса.

"Антивирусная" неделя в России

Ранее в марте президент Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам объявил следующую неделю (с 30 марта по 3 апреля) нерабочей с сохранением заработной платы.

Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По этой причине в ряде регионов РФ, в частности, в Москве и Петербурге, временно будут закрыты большинство магазинов, ресторанов, парков и других общественных мест.