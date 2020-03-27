Якутия заменит мигрантов на стройках студентами из-за нехватки рабочих

Дефицит в 3 тысячи человек возник из-за закрытия российских границ на фоне пандемии COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На строительство объектов в Якутии будут привлекать студенческие отряды, так как в регионе ощущается дефицит иностранной рабочей силы после закрытия границ России из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики в инстаграме.

По словам заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, в настоящее время все застройщики ведут строительство объектов в регионе в обычном режиме.

"Сдвижек и остановок процесса строительства не наблюдается. Основная проблема - это возникновение дефицита иностранной рабочей силы, которая у нас сезонно завозится на территорию республики. На сегодняшний день это порядка 3 тыс. человек, которые не смогли приехать в связи с закрытием границ РФ и границ сопредельных государств", - сказал он.

Правительство Якутии планирует решать этот вопрос за счет использование внутренних резервов: таких как студенческие строительные отряды и переквалификация рабочей силы из смежных специальностей.

Кроме того, в секретариате Бычкова намерены попросить российское правительство смягчить распоряжение от 16 марта 2020 (о временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан), сделав исключение для "иностранной рабочей силы, привлекаемой для реализации национальных проектов".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением с полуночи 18 марта 2020 года временно запретил въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.