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Москалькова предложила сместить сроки УДО и помиловать часть осужденных

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила помиловать осужденных за нетяжкие преступления и сместить сроки условно-досрочного освобождения (УДО) в связи с пандемией коронавируса. Она высказала эти предложения на Петербургском Международном юридическом форуме.

Пандемия коронавируса

Для примера она напомнила, что в Азербайджане были помилованы более 100 человек, не совершавших тяжкие преступления.

"Мне кажется, эта мера заслуживает внимания, как и возможность смещения сроков УДО", - сказала омбудсмен.

Она также предложила дать преимущество иностранцам, которые арестованы или осуждены, но хотят вернуться на родину.

Кроме того, Москалькова призвала не наказывать трудовых мигрантов, которые не смогут явиться в органы МВД для того, чтобы продлить срок своего пребывания на территории России во время карантина. При этом омбудсмен обратила внимание на проблему возврата иностранцев: не все страны готовы принять сограждан в условиях пандемии. Поэтому она предложила ввести в международное законодательство норму, обязывающую государство принять своего гражданина.

Также Москалькова сообщила, что к ней поступило 3000 обращений, касающихся только вопросов по коронавирусу. "Люди считают, что не имеют возможности в шаговой доступности пройти тестирование на коронавирус, либо это слишком дорого. Ставят вопрос перед правительством", - сказала омбудсмен.

Татьяна Москалькова коронавирус Азербайджан

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