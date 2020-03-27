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В России под меднаблюдение из-за COVID-19 поместили свыше 145 тысяч человек

В стране провели более 223 тысяч тестов на коронавирус

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Медики в России наблюдают за состоянием 145,1 тыс. человек в связи с распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 222 тыс. 873 человека, по состоянию на 26 марта под контролем остаются 145 тыс. 134 человека, говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По состоянию на 26 марта, добавил в пресс-службе, проведено 223 тыс. 509 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе и у людей, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.

Роспотребнадзор

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