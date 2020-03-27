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Житель Бурятии после нападения на полицейского открыл огонь по росгвардейцам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Бойцы Росгвардии задержали жителя Улан-Удэ, напавшего на полицейского, который хотел его опросить как свидетеля по делу о поджоге. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Бурятии в пятницу.

По данным ведомства, 52-летний задержанный проходил в качестве свидетеля по делу о поджоге в 2017 году, но избегал встреч со следователем и не являлся на опросы. При этом он жаловался в контролирующие органы на бездействие сотрудников полиции. В конце марта следователь сам пришел к мужчине, чтобы опросить его, но тот напал на сотрудника полиции.

"Обвиняемый нанес удары руками и ногами по телу полицейского, после чего выхватил у него табельное огнестрельное оружие, заряженное восемью патронами. Сотруднику сразу удалось вернуть оружие, обвиняемый скрылся", - сказал собеседник агентства.

Когда мужчина вернулся домой, где его ждали сотрудники Росгвардии, он открыл по ним стрельбу из травматического оружия, переделанного из пистолета "ТТ". Один из росгвардейцев был ранен в ногу, остальные полицейские задержали стрелявшего.

При обыске в его доме была обнаружена боевая граната с запалом, фрагменты огнестрельного оружия, а также колюще-режущие предметы и заготовки для их производства.

В отношении мужчины возбуждены дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти", "хищение огнестрельного оружия, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья", незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Бурятия

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