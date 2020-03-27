"Ведомости" сообщили об идее Росавиации ограничить авиасообщение внутри РФ

Табло вылета во время пандемии коронавируса в аэропорту Штутгарта, Германия Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Росавиация предлагает правительству с целью предотвратить распространение коронавируса серьезно ограничить авиасообщение внутри России. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на три источника, близких к авиакомпаниям.

Рассматривается два варианта, говорит один из них: или ограничить передвижения людей так, что спрос на перелеты автоматически упадет почти до нуля, либо ввести прямой запрет на перелеты, оставив лишь отдельные рейсы.

Представитель премьера Михаила Мишустина сказал газете, что в правительстве данный вопрос не обсуждается.

"Интерфакс" направил запрос в Росавиацию. Источник в Росавиации сказал, что ведомство не предлагало таких ограничений, добавив, впрочем, что "ситуация очень быстро меняется".

С 27 марта все международные пассажирские рейсы из РФ запрещены за исключением рейсов для возвращения россиян на родину. Полеты по России не были до сих пор ограничены.